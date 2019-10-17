Удар по авиации: житель Новосибирска пошел в суд из-за шумных вертолетов над городом
Нестандартный иск поступил в Железнодорожный районный суд Новосибирск. Автор жалобы – житель, недовольный шумом в городе. Источник дискомфорта – вертолеты. Бороться с ними недовольный пытался через Роспотребнадзор, но ведомство отказало.
В иске говорится, что в Заельцовском районе «часто на малой высоте производят полеты вертолеты, что сопровождается недопустимыми шумовыми нагрузками на жителей».
Еще в мае автор иска просил помощи у Роспотребнадзора. Там ответили, что не могут провести экспертизу шума. Но горожанин не сдается и теперь будет через суд доказывать, что чиновники просто бездействуют.
ИСТОЧНИК KP.RU