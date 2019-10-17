2019-10-17T03:27:16+03:00
Общество

Удар по авиации: житель Новосибирска пошел в суд из-за шумных вертолетов над городом

Впрочем, на процессе горожанин будет бороться не против техники, а против Роспотребнадзора, который отказал ему в помощи
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Житель Новосибирска борется против вертолетов.Житель Новосибирска борется против вертолетов.
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Нестандартный иск поступил в Железнодорожный районный суд Новосибирск. Автор жалобы – житель, недовольный шумом в городе. Источник дискомфорта – вертолеты. Бороться с ними недовольный пытался через Роспотребнадзор, но ведомство отказало.

В иске говорится, что в Заельцовском районе «часто на малой высоте производят полеты вертолеты, что сопровождается недопустимыми шумовыми нагрузками на жителей».

Еще в мае автор иска просил помощи у Роспотребнадзора. Там ответили, что не могут провести экспертизу шума. Но горожанин не сдается и теперь будет через суд доказывать, что чиновники просто бездействуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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