Удар по авиации: житель Новосибирска пошел в суд из-за шумных вертолетов над городом

СЕГОДНЯ 03:27 2019-10-17T03:27:16+03:00

Впрочем, на процессе горожанин будет бороться не против техники, а против Роспотребнадзора, который отказал ему в помощи

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Нестандартный иск поступил в Железнодорожный районный суд Новосибирск. Автор жалобы – житель, недовольный шумом в городе. Источник дискомфорта – вертолеты. Бороться с ними недовольный пытался через Роспотребнадзор, но ведомство отказало.

В иске говорится, что в Заельцовском районе «часто на малой высоте производят полеты вертолеты, что сопровождается недопустимыми шумовыми нагрузками на жителей».

Еще в мае автор иска просил помощи у Роспотребнадзора. Там ответили, что не могут провести экспертизу шума. Но горожанин не сдается и теперь будет через суд доказывать, что чиновники просто бездействуют.

ИСТОЧНИК KP.RU