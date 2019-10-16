«Теперь заживем»: в Новосибирске замечен «бетмобиль»

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-16T06:53:40+03:00

"Бэтмобиль" стоит в пробке, как и другие машины. Фото: instagram.com/instact54

Его хозяин обещает постирать плащ в химчистке и приступить к спасению города

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Фотграфии автомобиля со значком Бэтмена засветились в сети. Машина стоит в пробке в Новосибирске. Горожане шутят и радуются приезду супергероя в сибирский город.

— Этому городу был нужен новый герой. И он появился, — пишет под снимками администратор странички instagram.com/instact54, где опубликованы снимки.

Сибиряки в комментариях отмечают — эту машину они видят в городе не в первый раз:

— Видел авто на Димитровском мосту месяца два назад. Выглядит забавно.

На фото — автомобиль Smart Roadster. По данным портала drom.ru, приобрести машину можно за цену от 350 до миллиона рублей, в зависимости от года выпуска и комплектации.

Друзья владельца машины заметил снимок авто на популярной страничке:

— Леха, теперь тебе придется бороться с преступностью, — пишут ему друзья.

— Только плащ из химчистки заберу, — отвечает «Бэтмен».

Сибиряки шутят: наконец-то за этот город кто-нибудь возьмется. Фото: www.instagram.com/instact54

ИСТОЧНИК KP.RU