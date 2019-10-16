«Теперь заживем»: в Новосибирске замечен «бетмобиль»
Фотграфии автомобиля со значком Бэтмена засветились в сети. Машина стоит в пробке в Новосибирске. Горожане шутят и радуются приезду супергероя в сибирский город.
— Этому городу был нужен новый герой. И он появился, — пишет под снимками администратор странички instagram.com/instact54, где опубликованы снимки.
Сибиряки в комментариях отмечают — эту машину они видят в городе не в первый раз:
— Видел авто на Димитровском мосту месяца два назад. Выглядит забавно.
На фото — автомобиль Smart Roadster. По данным портала drom.ru, приобрести машину можно за цену от 350 до миллиона рублей, в зависимости от года выпуска и комплектации.
Друзья владельца машины заметил снимок авто на популярной страничке:
— Леха, теперь тебе придется бороться с преступностью, — пишут ему друзья.
— Только плащ из химчистки заберу, — отвечает «Бэтмен».
Сибиряки шутят: наконец-то за этот город кто-нибудь возьмется. Фото: www.instagram.com/instact54
ИСТОЧНИК KP.RU