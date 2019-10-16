2019-10-16T08:08:33+03:00
Общество

В Новосибирске реконструкцию Монумента Славы завершат до конца недели

Андрей Травников провел выездное совещание, на котором потребовал закончить основные работы по ремонту мемориала
Ульяна ДЖАНКОВА
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Реконструкции Монумента Славы в Новосибирске уделяют пристальное внимание. Фото: nso.ruРеконструкции Монумента Славы в Новосибирске уделяют пристальное внимание. Фото: nso.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что Монумент Славы для новосибирцев высоко значим, поэтому его реконструкции уделяют самое пристальное внимание, а потому глава региона потребовал до конца недели завершить все основные работы по ремонту мемориального комплекса. Реконструкцию проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также программы «Культура Новосибирской области».

— Основные работы, в частности укладку плитки, надо успеть завершить на этой неделе. В целом темпы работ достаточно высокие, особенно учитывая тот факт, что объект большой и по ходу приходилось принимать решения по увеличению объемов работы, по некоторым техническим вопросам. Мы и раньше понимали, что придется полностью, а не выборочно менять плитку, что после «дефектовки» пилонов возникнут дополнительные работы. Пришлось принимать решение и об увеличении финансирования, — пояснил Андрей Травников.

Дополнительно на ремонт мемориального комплекса правительством региона были предусмотрены средства областного бюджета в размере — более 24 миллионов рублей. Деньги направлены на устройство покрытия. Сегодня работа по реконструкции комплекса выполнены на 70%.

Реконструкция комплекса включает в себя: новое покрытие, лестничные спуски, оборудованные удобными пандусами для маломобильных групп населения, малые архитектурные формы (скамейки, урны, велопарковка), ремонт наружного освещения, озеленение территории. Из дополнительных работ — укладка тактильных дорожек, оборудование стоек с кнопками экстренного вызова для подачи сигнала в Систему-112.

Территория Монумента Славы должна быть реконструирована к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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