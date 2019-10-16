2019-10-16T05:46:14+03:00
Происшествия

Дождь, темно: двое пенсионеров погибли под колесами машин в Новосибирске

82-летний мужчина и 60-летняя женщина скончались в двух разных ДТП
Ахрор АБДУРАЗАКОВ
Поделиться:
Фургон на улице Свечникова сбил женщину.Фургон на улице Свечникова сбил женщину.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Вечером 15 октября в Новосибирске на улице Ионосферная водитель автомобиля Toyota Carina задавил пожилого пешехода, который шел по дороге в том же направлении.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщает управление МВД России по Новосибирской области. — В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Также сообщается, что утром 16 октября в Калиниском районе на улице Свечникова фургон Fiat Ducato сбил пожилую женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Ранее также сообщалось о сбитой 15-летней школьнице, которую с сотрясением головы и переломом ноги доставили в больницу. В связи с ухудшающейся погодой, плохой видимостью в вечерние и утренние часы, а также приближающейся гололедицей, ГИБДД просит пешеходов быть осторожнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске реконструкцию Монумента Славы завершат до конца недели
«Теперь заживем»: в Новосибирске замечен «бетмобиль»
Столичные клоуны дадут мастер-класс: в Новосибирске встретятся волонтеры со всей Сибири
Подумал, опарыши: сибиряк принял щеку коровы за червей
Чужой среди своих: родственники выгнали новосибирца из его же квартиры
Только от врача: сибирячка получила травму на крыльце поликлиники
Леопесики готовы позировать: новосибирских дворняжки превратили в «хищников»
«Мы свиньи, потому что свинину едим»: кондуктор обругала пассажиров за сбой интернета
«Пели просто и на языке жестов»: сибиряки исполнили песню Земфиры вместе с группой «BrainStorm»
Лена Ленина посоветовала женщинам после 30 лет искать не мужа, а банк спермы
Ни души: 57 деревень под Новосибирском остались без жителей
«На ум приходит много шуток»: новосибирский юрист поделился в соцсетях смешной фамилией участницы дела в суде
Дома сразу на нескольких улицах в Бердске остались без воды из-за коммунальной аварии
«Новосибирские дети становятся жертвами терроризма»: в регионе подвели итоги важного ежегодного проекта
Не заметил на повороте: в Новосибирске автомобилист сбил 15-летнюю школьницу
Погода в Новосибирске: в город придет похолодание, дожди и снег
Мультимедийный фонтан в Центральном парке закрыли до весны
Упавшее на провода дерево устроило пожар с фейерверком под Новосибирском
Следователи заинтересовались двойником Нагиева, выкинувшим из такси сибирячку с ребенком
В Новосибирске поймали банду наркоторговцев-байкеров