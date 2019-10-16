Дождь, темно: двое пенсионеров погибли под колесами машин в Новосибирске
Вечером 15 октября в Новосибирске на улице Ионосферная водитель автомобиля Toyota Carina задавил пожилого пешехода, который шел по дороге в том же направлении.
— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщает управление МВД России по Новосибирской области. — В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Также сообщается, что утром 16 октября в Калиниском районе на улице Свечникова фургон Fiat Ducato сбил пожилую женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
Ранее также сообщалось о сбитой 15-летней школьнице, которую с сотрясением головы и переломом ноги доставили в больницу. В связи с ухудшающейся погодой, плохой видимостью в вечерние и утренние часы, а также приближающейся гололедицей, ГИБДД просит пешеходов быть осторожнее на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU