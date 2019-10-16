2019-10-16T05:08:56+03:00
Общество

Подумал, опарыши: сибиряк принял щеку коровы за червей

Мужчина хотел жаловаться на изготовителя, но его вовремя остановили
Екатерина Иванова
Поделиться:
Как утверждают сибиряки - на фото щека коровы. Фото: vk.com/blacklist_novosibirskКак утверждают сибиряки - на фото щека коровы. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk
Изменить размер текста:

Новосибирец оставил отзыв о продукте в паблике «ЧС 54». Он сфотографировал банку тушенки с ее содержимым и снабдил картинки подписью:

— Супермаркет низких цен. Купили тушенку, а там это... Жаль, что чек не сохранился.

Автора сообщения смутили длинные белые наросты на мясе, он их принял за червей.

Однако, пользователи соцсетей вовремя остановили «гурмана», они подсказали, что на самом деле на фото не черви, а внутренняя сторона щеки коровы. Многие называют эту часть деликатесом.

— Кушай, твоя тушенка сделана не из сои, а из настоящей говядины.

— Мерзко, конечно, но это мясо из ротовой полости коровы.

— Вот и деликатесы подъехали!

— Считай, повезло, что положили щеку коровы, а не крысу или сою с пальмовым маслом.

— На опарышей похоже, на рыбалку бери, если сам не ешь такое, — подшучивают комментаторы над сибиряком.

Банка с тушенкой с "подозрительным" мясом. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

Банка с тушенкой с "подозрительным" мясом. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске реконструкцию Монумента Славы завершат до конца недели
«Теперь заживем»: в Новосибирске замечен «бетмобиль»
Столичные клоуны дадут мастер-класс: в Новосибирске встретятся волонтеры со всей Сибири
Дождь, темно: двое пенсионеров погибли под колесами машин в Новосибирске
Чужой среди своих: родственники выгнали новосибирца из его же квартиры
Только от врача: сибирячка получила травму на крыльце поликлиники
Леопесики готовы позировать: новосибирских дворняжки превратили в «хищников»
«Мы свиньи, потому что свинину едим»: кондуктор обругала пассажиров за сбой интернета
«Пели просто и на языке жестов»: сибиряки исполнили песню Земфиры вместе с группой «BrainStorm»
Лена Ленина посоветовала женщинам после 30 лет искать не мужа, а банк спермы
Ни души: 57 деревень под Новосибирском остались без жителей
«На ум приходит много шуток»: новосибирский юрист поделился в соцсетях смешной фамилией участницы дела в суде
Дома сразу на нескольких улицах в Бердске остались без воды из-за коммунальной аварии
«Новосибирские дети становятся жертвами терроризма»: в регионе подвели итоги важного ежегодного проекта
Не заметил на повороте: в Новосибирске автомобилист сбил 15-летнюю школьницу
Погода в Новосибирске: в город придет похолодание, дожди и снег
Мультимедийный фонтан в Центральном парке закрыли до весны
Упавшее на провода дерево устроило пожар с фейерверком под Новосибирском
Следователи заинтересовались двойником Нагиева, выкинувшим из такси сибирячку с ребенком
В Новосибирске поймали банду наркоторговцев-байкеров