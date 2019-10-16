Подумал, опарыши: сибиряк принял щеку коровы за червей

СЕГОДНЯ 05:08 2019-10-16T05:08:56+03:00

Как утверждают сибиряки - на фото щека коровы. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

Мужчина хотел жаловаться на изготовителя, но его вовремя остановили

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Новосибирец оставил отзыв о продукте в паблике «ЧС 54». Он сфотографировал банку тушенки с ее содержимым и снабдил картинки подписью:

— Супермаркет низких цен. Купили тушенку, а там это... Жаль, что чек не сохранился.

Автора сообщения смутили длинные белые наросты на мясе, он их принял за червей.

Однако, пользователи соцсетей вовремя остановили «гурмана», они подсказали, что на самом деле на фото не черви, а внутренняя сторона щеки коровы. Многие называют эту часть деликатесом.

— Кушай, твоя тушенка сделана не из сои, а из настоящей говядины.

— Мерзко, конечно, но это мясо из ротовой полости коровы.

— Вот и деликатесы подъехали!

— Считай, повезло, что положили щеку коровы, а не крысу или сою с пальмовым маслом.

— На опарышей похоже, на рыбалку бери, если сам не ешь такое, — подшучивают комментаторы над сибиряком.

Банка с тушенкой с "подозрительным" мясом. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

ИСТОЧНИК KP.RU