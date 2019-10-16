Чужой среди своих: родственники выгнали новосибирца из его же квартиры

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-16T04:32:44+03:00

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Новосибирцу пришлось бороться с собственными родственниками — они не хотели пускать его на принадлежащую ему жилплощадь.

Мужчина и его родня, вместе с которой он жил, попали под программу расселения. Вместо старой жилплощади они получили трехкомнатную квартиру в новостройке, в которой одна из комнат принадлежала новосибирцу. Но переехать туда ему не удалось — кто-то поставил новую входную дверь и замок. Оказалось, квартиру занял пасынок мужчины — он въехал туда вместе со своей семьей и ни с кем не хотел делить новую жилплощадь.

Новосибирцу пришлось обращаться в суд, чтобы найти управу на родственников.

— Судебному приставу-исполнителю удалось добиться, чтобы должники освободили комнату мужчины от своего имущества, а также передали вселяемому ключи от квартиры. Право мужчины на жилую площадь полностью восстановлено, — сообщают в управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU