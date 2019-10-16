2019-10-16T04:12:21+03:00
Общество

Только от врача: сибирячка получила травму на крыльце поликлиники

Женщина поскользнулась на лестнице и пошла в суд
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячка упала на крыльце поликлиники и пошла в суд.Сибирячка упала на крыльце поликлиники и пошла в суд.Фото: Архив "КП"
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В Новосибирск дошло до суда дело о скользких ступеньках поликлиники №17. Жительница города по фамилии Аптекарь упала на крыльца здания еще в марте, долго пыталась восстановить справедливость, и теперь дело рассмотрят в суде, в Дзержинском районе. По материалам дела и данным иска заявительницы:

— Женщина подошла к перилам лестничного марша, установленного у здания поликлиники, начала спускаться, ступив на ступеньку, неожиданно поскользнулась и упала, так как лестничный пролет не был очищен от наледи, — сообщают в районном суде.

Кроме того рейки, прибитые к противоскользящему полотну, были гладкие, что не соответствует требованиям безопасности. Женщина ударилась позвоночником, испытала и до сих пор испытывает боль.

Рассмотрение дела назначено на 21 октября. Женщина намерена взыскать с поликлиники убытки и компенсировать моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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