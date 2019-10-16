Леопесики готовы позировать: новосибирских дворняжки превратили в «хищников»

СЕГОДНЯ 03:48 2019-10-16T03:48:02+03:00

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Новый окрас получили 3 годовалых собаки, всем им сделали новые стрижки, а главное — нарисовали на спинах узор хищников из дикой природы — леопардовые пятна.

— Это же леопесили, — ласково называют дворняжек в приюте Академгородка.

Новые «прически» сделаны специально к намечающейся благотворительной фотосессии, которая пройдет 20 ноября возле ДК Академия. Продлится сессия — с 12 до 16 часов. За это время все желающие смогут сфотографироваться с псами-моделями за деньги, все собранные средства пойдут на поддержку приюта.

Леопесики тоже будут позировать всем желающим, но для начала их нужно перевезти из центра Новосибирска в Академгородок.

— Все леопесили находятся в поисках дома. Фотосессия — отличный шанс присмотреться к ним поближе, — говорят в приюте.

Эти собаки все еще в поисках своих хозяев. Фото: vk.com/foto_priutag

ИСТОЧНИК KP.RU