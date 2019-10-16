«Мы свиньи, потому что свинину едим»: кондуктор обругала пассажиров за сбой интернета
Жительница Новосибирска попала в конфликтную ситуацию в троллейбусе десятого маршрута. Со слов девушки, на нее с бранью обрушилась кондуктор. Всему виной стало неустойчивое соединение сети.
— При оплате через терминал по телефону произошел сбой: или сбой интернет соединения, или карта не та присоединилась. Кондуктору пришлось дважды набирать оплату. Ей это так не понравилась, что на повышенных тонах начала говорить: «Ты сначала телефоном научись пользоваться. Да ты не умеешь, а платить пытаешься».
Девушка утверждает, что сделала лишь замечание, что на «ты» к ней обращаться не стоит, в ответ услышала отборную брань. Досталось и другим пассажирам, вступившимся за сибирячку.
— Я сняла на видео ее ругань, она говорит, что мы все свиньи, так как свинину едим, — говорит девушка.
Свое сообщение девушка оставила в паблике «Ревизорро Новосибирск».
ИСТОЧНИК KP.RU