«Мы свиньи, потому что свинину едим»: кондуктор обругала пассажиров за сбой интернета

СЕГОДНЯ 03:06 2019-10-16T03:06:52+03:00

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Жительница Новосибирска попала в конфликтную ситуацию в троллейбусе десятого маршрута. Со слов девушки, на нее с бранью обрушилась кондуктор. Всему виной стало неустойчивое соединение сети.

— При оплате через терминал по телефону произошел сбой: или сбой интернет соединения, или карта не та присоединилась. Кондуктору пришлось дважды набирать оплату. Ей это так не понравилась, что на повышенных тонах начала говорить: «Ты сначала телефоном научись пользоваться. Да ты не умеешь, а платить пытаешься».

Девушка утверждает, что сделала лишь замечание, что на «ты» к ней обращаться не стоит, в ответ услышала отборную брань. Досталось и другим пассажирам, вступившимся за сибирячку.

— Я сняла на видео ее ругань, она говорит, что мы все свиньи, так как свинину едим, — говорит девушка.

Свое сообщение девушка оставила в паблике «Ревизорро Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU