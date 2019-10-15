«Пели просто и на языке жестов»: сибиряки исполнили песню Земфиры вместе с группой «BrainStorm»

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-15T21:04:25+03:00

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Сибирячка Анна Стволова, которая руководит театральной студией «Особенный ТИП», рассказала в соцсетях о том, как прошла ее встреча с музыкантами из группы «BrainStorm», выступавших в Новосибирске 14 октября.

— Мы любим группу «BrainStorm», поэтому с радостью пошли к ним на концерт, когда они приехали в наш город. Тем более, с музыкантами мы уже немного знакомы, я еще 4 года назад организовывала творческую встречу с группой, тогда мы с ребятами из нашей театральной студии выпустили наш первый спектакль «Ангел с усами», — рассказала КП-Новосибирск Ольга Стволова. — В этот раз мы рассказали им о нашем новом спектакле и решили спеть песню Земфиры «Лампочки», которую поем и в постановке.

Ольга вспоминает, что когда они начали петь, участники группы «BrainStorm» к ним с радостью присоединились. А некоторые ребята даже спели эту песню на языке жестов, как они делают это в их новом спектакле.

— Музыканты жестовым языком, и мы с радостью им все поясняли, — вспоминает Ольга. — А Ренарс Кауперс рассказал, что уже как- то пел песню «Лампочки» и песню группы тогда исполняли дети на языке жестов. «BrainStorm» — очень трогательные и простые ребята, разговоры с ними всегда такие душевные.

После этого новосибирцы отправились на сам концерт группы, где им тоже удалось получить массу положительных эмоций от знакомых еще с юношеских времен песен.

Сибиряки исполнили песню Земфиры вместе с группой BrainStorm .

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ИСТОЧНИК KP.RU