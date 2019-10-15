«На ум приходит много шуток»: новосибирский юрист поделился в соцсетях смешной фамилией участницы дела в суде
Новосибирский юрист Константин Зиновьев рассказал в своих социальных сетях о том, что порой серьезные рабочие будни в суде могут скрасить, к примеру, необычные фамилии участников рассматриваемых дел. В качестве доказательства такого способа поднятия настроения, сибиряк опубликовал фотографию фамилии ответчика, которая, по ироничному стечению обстоятельств, участвовала в деле о взыскании задолженности по кредитному договору.
— Каких только не бывает ответчиков в наших судах, — пишет сибиряк на своей странице в фейсбук.
Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными к такой забавной детали, подмеченной юристом. В комментариях под постом сибиряка люди признались, что тоже находят достаточно забавным такое нестандартное стечение обстоятельств:
— Так много шуток приходит в голову, но я воздержусь.
— Неужели они не понимали, с кем имеют дело, когда давали деньги в долг? — шутят пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU