«На ум приходит много шуток»: новосибирский юрист поделился в соцсетях смешной фамилией участницы дела в суде

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-15T19:26:33+03:00

Новосибирский юрист рассказал в соцсетях о забавной фамилии участницы процесса по одному из дел. Фото: Константин Зиновьев

Пользователи соцсетей тоже не остались равнодушными к такой забавной детали

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Новосибирский юрист Константин Зиновьев рассказал в своих социальных сетях о том, что порой серьезные рабочие будни в суде могут скрасить, к примеру, необычные фамилии участников рассматриваемых дел. В качестве доказательства такого способа поднятия настроения, сибиряк опубликовал фотографию фамилии ответчика, которая, по ироничному стечению обстоятельств, участвовала в деле о взыскании задолженности по кредитному договору.

— Каких только не бывает ответчиков в наших судах, — пишет сибиряк на своей странице в фейсбук.

Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными к такой забавной детали, подмеченной юристом. В комментариях под постом сибиряка люди признались, что тоже находят достаточно забавным такое нестандартное стечение обстоятельств:

— Так много шуток приходит в голову, но я воздержусь.

— Неужели они не понимали, с кем имеют дело, когда давали деньги в долг? — шутят пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU