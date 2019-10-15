2019-10-15T18:04:21+03:00
Происшествия

Дома сразу на нескольких улицах в Бердске остались без воды из-за коммунальной аварии

Воду обещали снова подключить после завершения ремонтных работ
Алена КУЛЕШОВА
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Несколько домов в Бердске остались без воды.Несколько домов в Бердске остались без воды.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Сегодня в Бердске прорвало трубы сразу на нескольких улицах. И хотя коммунальные работники постарались устранить неполадки как можно скорее, на время ремонтных работ несколько домов остались буквально без воды.

— В обед вода просто пропала, ее отключили без всякого предупреждения, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, жительница дома № 113 по улице Красная Сибирь. — Когда позвонила в диспетчерскую службу управляющей компании, сказали, что воду не дадут до устранения аварии. И неизвестно, когда она появится.

Сибирячка также сообщила, что они с семьей долгое время не могли понять, где же все-таки был организован подвоз воды.

— Нам сначала вообще ответили, что они не в курсе где что организовано и вообще есть ли подвоз воды, — утверждает Екатерина. — Но потом все-таки мы добрались до этой машины и набрали себе немного. Но ведь это все равно не дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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