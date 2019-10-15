«Новосибирские дети становятся жертвами терроризма»: в регионе подвели итоги важного ежегодного проекта

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-15T17:26:38+03:00

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В Правительстве Новосибирской области торжественно поздравили главреда КП-Новосибирск Викторию Минаеву. Она признана победителем в конкурсе «СМИ против террора».

«В Россию к дяде: школьницу, чью маму завербовали террористы, вызволили из иракской тюрьмы» - так называется работа Виктории, выбранная конкурсной комиссией. Расследование стало лучшим в номинации «интернет-СМИ». Таково решение экспертов, в числе которых - сотрудники областного правительства и даже Федеральной службы безопасности.

- Работа по антитеррористической тематике – сложная. С одной стороны – потому что у авторов нет дорожек, проторенных другими журналистами. Такие истории не часто освещаются в региональной прессе, поэтому метод сбора информации, стратегию разрабатываешь сам, - прокомментировала Виктория Минаева результат конкурса. – Сложно работать по этой теме и потому, что важно не перейти тонкую грань и не дать читателю ни малейшего повода для национальной розни. Терроризм не имеет ни национальности, ни гендерного признака, ни профессионального…

Главный редактор КП-Новосибирск - не только руководитель, но и активный автор. За плечами – тысячи публикаций, но, тем не менее, Виктория Минаева признается, что материал про школьницу был для нее эмоционально тяжелым.

- Кожа журналиста грубеет в процессе работы, но когда дело касается детей… Это абсурдно, это страшно, но это происходит. И это происходит даже у нас, в глубинке - жертвами терроризма становятся новосибирские дети. И иногда – из-за равнодушия, невнимательности тех взрослых, что находятся рядом, - поделилась Виктория.

ИСТОЧНИК KP.RU