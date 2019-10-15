Погода в Новосибирске: в город придет похолодание, дожди и снег

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-15T15:42:15+03:00

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В гидрометцентре рассказали, какая погода в Новосибирске будет ожидаться на ближайшую неделю. Нестандартно-теплая осень, которая очень порадовала сибиряков этом году, вскоре сменится похолоданием. Температура воздуха уже в ближайшие дни может понизиться до -5 градусов тепла, а также периодически возможны осадки в виде дождя и снега.

— На предстоящие семь дней в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха до 1-15 градусов днем и до -5-7 градусов ночью. Всю неделю в городе ожидается облачность, временами возможен дождь и снег, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. — Скорость ветра может достигать от 3 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 742-762 миллиметра ртутного столба.

По области температура воздуха будет достигать от -4 до 9 градусов днем и от -1 до нуля ночью. Ветер будет дуть со средней скоростью от 3 до 10 метров в секунду. Временами также возможны осадки в виде дождя и снега. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 751-754 миллиметра ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU