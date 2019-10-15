Ни души: 57 деревень под Новосибирском остались без жителей

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-15T19:52:07+03:00

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В Новосибирской области больше 50 деревень остались без жителей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Такие поселки принято называть исчезающими, ведь там уже давно никто не живет. Сибиряки покинули свои дома, чтобы сменить место жительства на более удобное и комфортное.

— На сегодняшний день 61 поселок — с населением 1-5 жителей, 33 — с населением 6-10 жителей, 74 — с населением 11-25 жителей, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

На 1 января 2019 года было зарегистрировано всего 1516 сельских населенных пунктов в области. Большой процент поселков, где число жителей достигает до 25 человек отмечен в Колыванском районе — 41%. Самый маленький процент, всего 22%, по числу населения досталась Кыштовскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU