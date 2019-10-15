2019-10-15T13:11:21+03:00
Общество

Следователи заинтересовались двойником Нагиева, выкинувшим из такси сибирячку с ребенком

В данный момент по данному делу проводится проверка
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи начали проверку ситуации, произошедшей между таксистом и его клиенткой. Фото: Кадр из видеоСледователи начали проверку ситуации, произошедшей между таксистом и его клиенткой. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске следователи проводят проверку сведений по сообщению из СМИ по поводу ситуации, произошедшей в городе 14 октября. Напомним, водитель такси буквально выкинул из машины молодую маму с ребенком. Причиной такого поведения стал конфликт, возникший после вопроса девушки о том, действительно ли к ней приехал тот водитель, который был заявлен в анкете. Разозленный автомобилист вырвал ребенка из рук матери, а саму девушку ударил по голове.

— В Новосибирске следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о применении насилия к малолетнему ребенку и его матери водителем такси, — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — Установлено, что женщина с ребенком ехали в автомобиле такси, после остановки водитель силой вытащил ребенка и женщину из такси.

По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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