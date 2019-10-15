В Новосибирске поймали банду наркоторговцев-байкеров
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России в Новосибирске задержали распространителей синтетических и растительных наркотиков в ленинском районе областного центра.
— Транспортные полицейские получили информацию о причастности к незаконному обороту наркотиков 20-летнего и 25-летнего жителей областного центра, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО. — Для перевозки разовых доз запрещенных веществ к тайникам-закладкам фигуранты пользовались мотоциклом.
Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых с поличным в Ленинском районе недалеко от остановки «Жилмассив». У задержанных изъяли почти 40 граммов синтетических наркотиков двух видов и свыше 60 граммов гашиша
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»
Банду наркоторговцев на мотоциклах задержали в Новосибирске .
ИСТОЧНИК KP.RU