2019-10-15T11:36:59+03:00
Происшествия

В Новосибирске поймали банду наркоторговцев-байкеров

Им грозит до 20 лет лишения свободы
АРХОР АБДУРАЗАКОВ
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В Новосибирске задержали банду наркоторговцев, которые развозили свой товар на мотоциклах. Фото: УТ МВД по НСОВ Новосибирске задержали банду наркоторговцев, которые развозили свой товар на мотоциклах. Фото: УТ МВД по НСО
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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России в Новосибирске задержали распространителей синтетических и растительных наркотиков в ленинском районе областного центра.

— Транспортные полицейские получили информацию о причастности к незаконному обороту наркотиков 20-летнего и 25-летнего жителей областного центра, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО. — Для перевозки разовых доз запрещенных веществ к тайникам-закладкам фигуранты пользовались мотоциклом.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых с поличным в Ленинском районе недалеко от остановки «Жилмассив». У задержанных изъяли почти 40 граммов синтетических наркотиков двух видов и свыше 60 граммов гашиша

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»

Банду наркоторговцев на мотоциклах задержали в Новосибирске .

ИСТОЧНИК KP.RU

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