Выпить захотел: новосибирские полицейские скрутили воришку, укравшего коньяк

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-15T11:26:19+03:00

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13 октября в ходе патрулирования в Железнодорожном районе сотрудники патрульно-поисковой службы задержали грабителя продуктового магазина.

Как сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области, полицейские увидели, что из супермаркета на улице Челюскинцев выбежал мужчина, которого преследовал продавец. Сотрудники ППС догнали и задержали грабителя. В ходе досмотра, в кармане у задержанного была найдена бутылка коньяка.

- Злоумышленником оказался 47-летний житель Кемеровской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области. - По словам мужчины, в Новосибирск он приехал для того, чтобы пройти лечение в одном из реабилитационных центров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU