Эксперты Альфа-банка считают, что понятие «место работы» со временем исчезнет

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-15T11:25:36+03:00

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Уже сейчас распространены ситуации, когда люди работают удаленно, а в будущем понятие «место работы» может исчезнуть вообще. Считает председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Об этом он заявил на форуме Finopolis в Сочи.

- Я, например, думаю, что действительно слово «место работы» будет исчезать как место, будут распределенные команды, работающие в разных городах, работающие дома все больше и больше, и вообще откуда угодно можно будет работать, — заявил Петр Олегович.

Топ-менеджер Альфа-банка уверен, что у нового поколения есть больше возможностей выбирать работодатели и место работы. В этом заключается фундаментальное отличие современной молодежи от тех условий, в которых находились их родители.

Столкнувшим с новыми вызовами времени и запросами работников работодателям предстоит решить главную проблему - как встроить людей, стремящихся к свободе, в единую командную работу и жестко централизованную организацию, которая только и может добавиться больших задач, считает Авен.

Кстати, не так давно в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что сейчас трудовые отношения в России выстроены по законодательству, созданному в 1990-е годы. Нормы, прописанные в этом законодательстве - трудовой договор, продолжительность рабочего дня в 8 часов, дисциплинарная ответственность и другие явления, включая рабочее место по словам премьере уже не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. Таким образом перед государством стоит непростая, но очень важная задача - отрегулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время гибко, с учетом современного развития экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU