Помогла и навела порядок: сиделка украла у пенсионерки драгоценности на 97 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-15T10:49:51+03:00

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В Железнодорожном суде осудили женщину за кражу дорогих украшений. Она вынесла из квартиры драгоценностей почти на 100 тысяч рублей. Среди ворованных вещей - золотые сережки, кольца с дорогими камнями, цепочки и мужская печатка с гравировкой.

— Обвиняемая работала у нее сиделкой, убирала комнаты. Воспользовалась моментом, когда хозяйка квартиры за ней не наблюдала и открыла шкатулку с украшениями. Сделала она это дважды — написано в обвинительном приговоре.

Воровка сдала украшения в ломбард. Ей требовались деньги на лечение. Пропажу дорогих вещей пострадавшая обнаружила не сразу, а спустя несколько месяцев. Подозрения сразу же упали на сиделку, которая присматривала за ее мамой.

На суде женщина полностью признала свою вину, но заверила, что брала не все украшения из шкатулок. Обвиняемую посадили на год в колонию поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU