Связался с загробным миром: новосибирского полицейского уволили за то, что допросил мертвеца

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-15T09:33:00+03:00

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Сама история началась еще в мае 2019 год. Именно тогда дознаватель Татарского отдела МВД России по Новосибирской области расследовал дело об об угоне и краже имущества. Вот только, видимо, допросить всех правоохранитель не успевал или просто поленился. И решил выйти из ситуации, спри этом нарушив закон: составил протокол допроса потерпевшего без фактического его участия. То есть, по сути, сфальсифицировал доказательство по уголовному делу.

Но на этом нарушения экс-полицейского не закончились: он сделал другой протокол - на этот раз о закрытии уголовного дела. Вот только оказалось, что человек, который якобы давал показания, еще в феврале умер из-за болезни.

- То есть никаких показаний он давать не мог,- сообщает прокуратура новосибирской области.

Уголовное дело рассмотрит Татарский районный суд Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU