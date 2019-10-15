2019-10-15T09:33:00+03:00
Происшествия

Связался с загробным миром: новосибирского полицейского уволили за то, что допросил мертвеца

Экс-правоохранитель обвиняется по статьям «служебный подлог» и «фальсификация доказательств по уголовному делу»
АРХОР АБДУРАЗАКОВ
Поделиться:
Нерадивого полицейского быстро вычислили.Нерадивого полицейского быстро вычислили.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Сама история началась еще в мае 2019 год. Именно тогда дознаватель Татарского отдела МВД России по Новосибирской области расследовал дело об об угоне и краже имущества. Вот только, видимо, допросить всех правоохранитель не успевал или просто поленился. И решил выйти из ситуации, спри этом нарушив закон: составил протокол допроса потерпевшего без фактического его участия. То есть, по сути, сфальсифицировал доказательство по уголовному делу.

Но на этом нарушения экс-полицейского не закончились: он сделал другой протокол - на этот раз о закрытии уголовного дела. Вот только оказалось, что человек, который якобы давал показания, еще в феврале умер из-за болезни.

- То есть никаких показаний он давать не мог,- сообщает прокуратура новосибирской области.

Уголовное дело рассмотрит Татарский районный суд Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помогла и навела порядок: сиделка украла у пенсионерки драгоценности на 97 тысяч рублей
Избили и бросили гореть заживо: с сибиряком жестко расправились из-за долга в 14 тысяч рублей
Чем помочь? Счётная палата просит предпринимателей рассказать, хватает ли им поддержки
У него отказали лапки: за жизнь сбитого машиной кота борются зоозащитники
Современная Коробочка: бабушка захламила свою квартиру и теперь живёт в подъезде
На двойника Нагиева, выкинувшего из такси сибирячку с ребенком, завели дело
Украл 65 тысяч: новосибирец ограбил офис микрозаймов
Дождались: новосибирцам вернули два маршрута из «Родников»
«Спать невозможно»: новосибирцы жалуются на ночных гонщиков
Не заплатил 300 тысяч: у сибиряка забирают комнату из-за долгов по алиментам
«Психанул»: новосибирец на иномарке попал в аварию во время обгона
22 миллиона рублей вернули себе новосибирцы, жалуясь на плохие товары и услуги
Сибиряки смогут узнать историю своей семьи
Сходил в гости: сибиряка расстрелял его сосед
«Там толпа кашляющего народа с красными глазами»: в магазине покупатель распылил газовый баллончик
Кляп в рот: сибирячка устроила развратную фотосессию в стиле БДСМ
Жуткая контрабанда: китаец пытался вывезти из Новосибирска эмбрионы оленей