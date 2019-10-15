2019-10-15T08:41:19+03:00
Дом. Семья

У него отказали лапки: за жизнь сбитого машиной кота борются зоозащитники

Животное подкармливали неравнодушные люди, возможно, его придется усыпить
Архор АБДУРАЗАКОВ
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Кот не чувствует задних лап. Фото: vk.com/cat_nskКот не чувствует задних лап. Фото: vk.com/cat_nsk
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Директор приюта для животных Алена Святова в группе «Кошкино Лукошко» в социальной сети «Вконтакте» сообщила о найденном коте, которому требуется медицинская помощь.

— Более недели назад ко мне обратились за помощью: бездомного кота сбила машина, у него после травмы отказали задние лапы. Неравнодушные люди его подкармливали, но никто так и не забрал. Несколько раз я приезжала искать его, но кота не было, — сообщает группе приюта Алена Святова. — Собственно надежда найти его уже пропала. Но сегодня он оказался на том месте, где его обычно кормили...

Теперь коту нужно медицинское обследование для установления точного диагноза. Директор приюта сообщила, что намерена пойти в клинику и проконсультироваться с хирургом. После чего ей нужно будет принять сложное решение: если есть шансы, спасти кота и поставить на лапы, либо не мучить его и усыпить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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