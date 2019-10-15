2019-10-15T05:55:16+03:00
Общество

Дождались: новосибирцам вернули два маршрута из «Родников»

Туда вновь начинают ходить автобусы №32 и №46
Владимир ПТАШНИК
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Жители «Родников» давно испытывают нехватку в общественном транспорте.Жители «Родников» давно испытывают нехватку в общественном транспорте.Фото: Павел КЛОКОВ
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Как сообщает пресс-служба Мэрии Новосибирска, с 15-го октября возобновляется движение автобусов, ходящих по маршрутам №32 и №46. Это сделано для того, чтобы жители 5-го и 6-го микрорайона смогли быстрее добираться до ближайшей станции метро, расположенной на площади Калинина.

Возвращение этих автобусных маршрутов позволит избавить «Родники» от постоянных очередей на остановках и переполненных маршруток. И если 46-ой автобус как и раньше будет ходить от Северного кладбища до площади Калинина, то 32-ой теперь будет ходить по-новому.

- Путь следования автобусного маршрута № 32 скорректирован по следующей схеме: площадь имени Калинина, Красный проспект, Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, - сообщают в пресс-службе Мэрии города.

До этого, быстрейшим способом доехать из «Родников» до площади Калинина была маршрутка №9, из-за чего она почти всегда была переполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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