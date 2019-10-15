2019-10-15T05:51:26+03:00
Общество

«Спать невозможно»: новосибирцы жалуются на ночных гонщиков

В соцсетях возмутились жители Октябрьского района
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцев возмутили ночные гонщики.Новосибирцев возмутили ночные гонщики.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Свой возмущенный пост один из жителей Октябрьского района написал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Суть его проста: сибиряки устали от ночного дрифта под окнами.

- Каждую ночь владельцы авто собираются на недавно заасфальтированной площадке возле дома №27/3 на улице Татьяна Снежиной и начинают нарезать «пятаки», - передают слова подписчика в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Это спальный район, а спать невозможно. Хотя бы установили лежачих полицейских. Достали!

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают ситуацию в комментариях:

- Были бы специально предназначеные для этого места, не собирались бы, наверное, там.

- На самом деле они где-то есть, но туда въезд платный или о них мало кто знает.

- Это ладно, вы там не спите. А если подумать о тех, у кого маленькие дети? У нас, когда просто машины проезжают и окна летом открыты, просыпаешься, а тут «пятаки» крутят.

Ночные гонщики мешают спать новосибирцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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