2019-10-14T15:15:02+03:00
Происшествия

Чиновника уволили и отдали под суд за разглашение гостайны

В Новосибирской области зачитали приговор сотруднику администрации Чановского района
Виктория МИНАЕВА
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Суд приговорил чиновника к условному сроку.Суд приговорил чиновника к условному сроку.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирском областном суде вынесли приговор чиновнику администрации Чановского района. Мужчину судили по редкой статье - «разглашение государственной тайны».

- Он имел допуск к секретным сведениям. В итоге ознакомил постронних, не имеющих допуска к гостайне с грифованными документами, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Но на скамье подсудимых оказался не шпион или предатель. В органах говорят, что чиновник показал секретные бумаги скорее по незнанию, халатности, чем по злому умыслу. Но закон есть закон, поэтому против мужчины сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело. Силовики посчитали, что разглашение секретных сведений создало угрозу мобилизационной готовности района. Суд в итоге был достаточно мягок. Мужчину оставили на свободе, приговорив к 2 годам условно. Но вот с должностью пришлось попрощаться: по решению суда сибиряк теперь не может занимать должности, связанные с допуском к гостайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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