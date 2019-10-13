В Новосибирске молодой водитель сбил маму с годовалой дочкой в коляске

СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-13T17:22:00+03:00

В Новосибирске автомобилист сбил маму с ребенком. Фото: ГИБДД по НСО

Женщина и ребенок были доставлены в больницу

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Вечером, 13 октября, в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария. На улице Выборная, молодой водитель сбил женщину с коляской.

— Сегодня в 19:02 вечера молодой водитель, который только в этом году получил водительское удостоверение, ехал по улице Выборная на автомобиле «Honda Civic» у дома № 125 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на молодую маму с коляской, — рассказал КП-Новосибирск. — инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — В коляске у женщины находилась годовалая дочка.

В результате ДТП пострадавшая молодая мама с различными травмами была доставлена в больницу на автомобиле скорой помощи. Ее маленькую дочку сейчас тоже обследуют врачи.

На месте произошедшей аварии работают экипажи ГИБДД. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU