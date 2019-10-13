2019-10-13T17:22:00+03:00
Происшествия

В Новосибирске молодой водитель сбил маму с годовалой дочкой в коляске

Женщина и ребенок были доставлены в больницу
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске автомобилист сбил маму с ребенком. Фото: ГИБДД по НСОВ Новосибирске автомобилист сбил маму с ребенком. Фото: ГИБДД по НСО
Изменить размер текста:

Вечером, 13 октября, в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария. На улице Выборная, молодой водитель сбил женщину с коляской.

— Сегодня в 19:02 вечера молодой водитель, который только в этом году получил водительское удостоверение, ехал по улице Выборная на автомобиле «Honda Civic» у дома № 125 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на молодую маму с коляской, — рассказал КП-Новосибирск. — инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — В коляске у женщины находилась годовалая дочка.

В результате ДТП пострадавшая молодая мама с различными травмами была доставлена в больницу на автомобиле скорой помощи. Ее маленькую дочку сейчас тоже обследуют врачи.

На месте произошедшей аварии работают экипажи ГИБДД. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смялся капот и отлетел бампер: в Новосибирске произошла массовая авария с участием трех машин
Мусор, самострой и дикие водители: Илья Варламов назвал Новосибирск одним из худших городов в России
Автомобилисты жалуются на жуткий дым на трассе под Новосибирском
Прыжки самолета и штурм поезда: китайцы в Сибири учатся бороться с террористами
Переходил дорогу: в Новосибирске подросток попал под колеса «Лады»
Под Новосибирском автомобилист насмерть сбил мужчину и уехал
«Пчелка Майя»: сибиряков в метро рассмешила женщина в желтом костюме
Сибирь прощается с хоккеистом Самвелом Мнацяном: болельщики собрали деньги на памятник
Сбил и уехал: в Новосибирске разыскивают водителя, наехавшего на пешехода
«Прыткая козочка»: сибирячка показала откровенный танец на высоких каблуках
Новосибирск заволокло дымом из-за пожаров в области
Автовышка налетела на маршрутное такси, пострадало пять человек
Тамерлан в руках МВД: полиция задержала рэкетиров, из-за которых произошла стрельба на новосибирском рынке
Актер из «Полицейского с Рублевки» просит помочь больному новосибирскому артисту
МВД накрыло сделку по продаже «дизайнерских» наркотиков
Как Ленин: вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выставила в соцсети фото с бревном
Дым над «Аурой» устроил переполох, а в ТЦ просто готовили еду