«Прыткая козочка»: сибирячка показала откровенный танец на высоких каблуках
Сибирячка Елена Яткина любит баловать своих подписчиков видео со своими зажигательными танцами. Не так давно девушка опубликовала на своей странице в инстаграм ролик, в котором она исполняет откровенный номер на высоких каблуках.
— Я только сегодня утром нашел эту песню и вдруг получился такой вот танец, — пишет Елена Яткина в своем посте. — И еще меня снова «прорвало» на каблуки. Танцую вместе со своими девочками!
Пользователи соцсетей не остались равнодушными к танцу девушки. Многие из низ написали в комментариях под постом, что с каждым разом она танцует все лучше и они с нетерпением ждут ее в свой город на мастер-класс:
— Это просто восхитительно, как и всегда.
— Когда ты будешь с мастер классом в Москве?
— Вы прямо как прыткие козочки!
— Как же я люблю тебя такую! — пишут люди.
Сибирячка показала откровенные танец на высоких каблуках.
ИСТОЧНИК KP.RU