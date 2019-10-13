2019-10-13T06:39:59+03:00
Общество

«Прыткая козочка»: сибирячка показала откровенный танец на высоких каблуках

Подписчики девушки отмечают, что с каждым разом танцует лучше
Алена КУЛЕШОВА
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Елена Яткина любит баловать своих подписчиков откровенными танцами. Фото: Кадр из видеоЕлена Яткина любит баловать своих подписчиков откровенными танцами. Фото: Кадр из видео
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Сибирячка Елена Яткина любит баловать своих подписчиков видео со своими зажигательными танцами. Не так давно девушка опубликовала на своей странице в инстаграм ролик, в котором она исполняет откровенный номер на высоких каблуках.

— Я только сегодня утром нашел эту песню и вдруг получился такой вот танец, — пишет Елена Яткина в своем посте. — И еще меня снова «прорвало» на каблуки. Танцую вместе со своими девочками!

Пользователи соцсетей не остались равнодушными к танцу девушки. Многие из низ написали в комментариях под постом, что с каждым разом она танцует все лучше и они с нетерпением ждут ее в свой город на мастер-класс:

— Это просто восхитительно, как и всегда.

— Когда ты будешь с мастер классом в Москве?

— Вы прямо как прыткие козочки!

— Как же я люблю тебя такую! — пишут люди.

Сибирячка показала откровенные танец на высоких каблуках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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