Эвакуировали 52 пациента: в больнице-«помирайке» потушили пожар
Больным пришлось срочно покидать палаты из-за пожара в больнице Оби. Это медицинское учреждение, которое местные зовут «помирайкой».
По данным МЧС, спасатели выехали на место происшествия в 11.37, прибыли за три минуты, а в 12.03 пожар был ликвидирован.
- Выехали на пожар, произошедший в городской больнице города Обь по улице Железнодорожная. По прибытию к месту вызова было установлено, что в реконструируемой части больницы происходит горение на площади 20 квадратных метров на первом этаже, - сообщил руководитель пресс-службы областного управления МЧС России Павел Винаков.
Из горящего корпуса пришлось эвакуировать трех работников. А вот из корпуса соседнего – многочисленных пациентов.
- Из рядом расположенного корпуса, где находились больные, 52 человека были эвакуированы в другой корпус. Погибших и пострадавших нет, - пояснил Винаков.
Обошлось без пострадавших и погибших. Фото: МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU