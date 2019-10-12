2019-10-12T09:17:37+03:00
Происшествия

Эвакуировали 52 пациента: в больнице-«помирайке» потушили пожар

ЧП случилось в городе Обь. Обошлось без погибших и пострадавших
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Из больницы пришлось эвакуировать пациентов. Фото: МЧС.Из больницы пришлось эвакуировать пациентов. Фото: МЧС.
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Больным пришлось срочно покидать палаты из-за пожара в больнице Оби. Это медицинское учреждение, которое местные зовут «помирайкой».

По данным МЧС, спасатели выехали на место происшествия в 11.37, прибыли за три минуты, а в 12.03 пожар был ликвидирован.

- Выехали на пожар, произошедший в городской больнице города Обь по улице Железнодорожная. По прибытию к месту вызова было установлено, что в реконструируемой части больницы происходит горение на площади 20 квадратных метров на первом этаже, - сообщил руководитель пресс-службы областного управления МЧС России Павел Винаков.

Из горящего корпуса пришлось эвакуировать трех работников. А вот из корпуса соседнего – многочисленных пациентов.

- Из рядом расположенного корпуса, где находились больные, 52 человека были эвакуированы в другой корпус. Погибших и пострадавших нет, - пояснил Винаков.

Обошлось без пострадавших и погибших. Фото: МЧС.

Обошлось без пострадавших и погибших. Фото: МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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