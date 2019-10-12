2019-10-12T08:47:05+03:00
Происшествия

Подросток попал в аварию на угнанной машине

Юноша, который совершил преступление в Искитиме, попался быстро
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция быстро нашла угонщика.Полиция быстро нашла угонщика.
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Полиция раскрыла автоугон. Преступник укатил на чужой «шестерке» вечером 11 октября. Вскоре его задержали сотрудники ГИБДД. Злодеем оказался 17-летний молодой человек. Кстати, уехав на чужой машине, он попал в ДТП.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - резюмирует областное управление МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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