Под Новосибирском загорелась больница «помирайка»
Пожар произошел в городе Обь
В Оби загорелась больница. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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В больнице под Новосибирском произошел пожар. Об этом в паблике «Инцидент Новосибирск» сообщил очевидец по имени Дмитрий.
- Горит Центральная городская больница в городе Обь на улице Железнодорожной, 7. О пострадавших в данный момент неизвестно, - говорится в сообществе.
Заведение оказалось знакомым для некоторых интернет-пользователей. Оказывается, в народе эту больницу зовут «помирайкой».
ИСТОЧНИК KP.RU