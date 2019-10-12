2019-10-12T10:08:32+03:00
Происшествия

Под Новосибирском загорелась больница «помирайка»

Пожар произошел в городе Обь
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Оби загорелась больница. Фото: «Инцидент Новосибирск».В Оби загорелась больница. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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В больнице под Новосибирском произошел пожар. Об этом в паблике «Инцидент Новосибирск» сообщил очевидец по имени Дмитрий.

- Горит Центральная городская больница в городе Обь на улице Железнодорожной, 7. О пострадавших в данный момент неизвестно, - говорится в сообществе.

Заведение оказалось знакомым для некоторых интернет-пользователей. Оказывается, в народе эту больницу зовут «помирайкой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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