Под Новосибирском загорелась больница «помирайка»

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-12T10:08:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В больнице под Новосибирском произошел пожар. Об этом в паблике «Инцидент Новосибирск» сообщил очевидец по имени Дмитрий.

- Горит Центральная городская больница в городе Обь на улице Железнодорожной, 7. О пострадавших в данный момент неизвестно, - говорится в сообществе.

Заведение оказалось знакомым для некоторых интернет-пользователей. Оказывается, в народе эту больницу зовут «помирайкой».

ИСТОЧНИК KP.RU