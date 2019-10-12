Пошла жара: синоптики ждут удивительного потепления в Новосибирске

СЕГОДНЯ 04:08 2019-10-12T04:08:36+03:00

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Первая половина октября в Новосибирске – на редкость теплая. Судя по прогнозам синоптиков, к середине месяца температура повысится еще.

Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 12 октября до +13°С. Осадков не ожидается, но возможен ветер – до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 13 октября ожидается еще более высокая температура – до +16°С. А на следующий день – даже до +19°С.

ИСТОЧНИК KP.RU