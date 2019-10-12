Пошла жара: синоптики ждут удивительного потепления в Новосибирске
Гидрометцентр прогнозирует повышение температуры до +19°С
В Новосибирске держится удивительно теплая погода.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Первая половина октября в Новосибирске – на редкость теплая. Судя по прогнозам синоптиков, к середине месяца температура повысится еще.
Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 12 октября до +13°С. Осадков не ожидается, но возможен ветер – до 8 метров в секунду.
В воскресенье, 13 октября ожидается еще более высокая температура – до +16°С. А на следующий день – даже до +19°С.
ИСТОЧНИК KP.RU