2019-10-12T04:08:36+03:00
Общество

Пошла жара: синоптики ждут удивительного потепления в Новосибирске

Гидрометцентр прогнозирует повышение температуры до +19°С
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске держится удивительно теплая погода.В Новосибирске держится удивительно теплая погода.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Первая половина октября в Новосибирске – на редкость теплая. Судя по прогнозам синоптиков, к середине месяца температура повысится еще.

Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 12 октября до +13°С. Осадков не ожидается, но возможен ветер – до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 13 октября ожидается еще более высокая температура – до +16°С. А на следующий день – даже до +19°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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