2019-10-11T23:42:21+03:00
Общество

«Ждем дуэт с Человеком пауком»: сибирячка станцевала тверк на пару с «русским Дэдпулом»

Такая хореография пришлась по вкусу пользователям соцстей
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка показала зажигательный танец вместе с персонажем комиксов «Marvel». Фото: Кадр из видеоСибирячка показала зажигательный танец вместе с персонажем комиксов «Marvel». Фото: Кадр из видео
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Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк активно ведет свои социальные сети. Девушка любит баловать своих подписчиков видео с зажигательными танцами. В этот раз сибирячка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором она танцует вместе с популярным персонажем из комиксов «Marvel» — Дэдпулом.

— А у меня все как обычно! — пишет Анастасия Мазалюк в своем посте. — На этот раз, я танцую с супер-крутым «русским Дэдпулом»!

Такой нестандартный дуэт пришелся по вкусу пользователям соцсетей. В комментариях под видео многие подписчики девушки написали, что ее хореография здорово смотрится не только в сольных номерах, но и в таких интересных «экспериментах»:

— А Дэдпул с ума не сошел рядом с такой красоткой?

— Это очень «сочно», просто вау!

— Это просто шикарно! Теперь ждем танец с Человеком пауком, — пишут люди.

Сибирячка станцевала тверк на пару с «русским Дэдпулом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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