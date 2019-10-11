«Ждем дуэт с Человеком пауком»: сибирячка станцевала тверк на пару с «русским Дэдпулом»
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк активно ведет свои социальные сети. Девушка любит баловать своих подписчиков видео с зажигательными танцами. В этот раз сибирячка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором она танцует вместе с популярным персонажем из комиксов «Marvel» — Дэдпулом.
— А у меня все как обычно! — пишет Анастасия Мазалюк в своем посте. — На этот раз, я танцую с супер-крутым «русским Дэдпулом»!
Такой нестандартный дуэт пришелся по вкусу пользователям соцсетей. В комментариях под видео многие подписчики девушки написали, что ее хореография здорово смотрится не только в сольных номерах, но и в таких интересных «экспериментах»:
— А Дэдпул с ума не сошел рядом с такой красоткой?
— Это очень «сочно», просто вау!
— Это просто шикарно! Теперь ждем танец с Человеком пауком, — пишут люди.
Сибирячка станцевала тверк на пару с «русским Дэдпулом».
ИСТОЧНИК KP.RU