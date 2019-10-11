Она «просила» людей о помощи: собаку о обезображенным телом спасают сибиряки

СЕГОДНЯ 22:56 2019-10-11T22:56:59+03:00

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Новосибирские волонтеры помогают собаке с серьезной раной: у животного оказался буквально вырезан лоскут мяса на теле. Зоозащитники предполагают, что так изувечить собаку мог, в том числе, и человек.

— Ее нашла пенсионерка, жительница деревни Барышево, это в районе наукограда Кольцово. Собака до этого уже несколько раз приходила в деревню, буквально «просила» людей о помощи, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Оксана Арзамасова, волонтер приюта «Дари Добро». — У животного очень серьезная глубокая рана. Вообще, создается такое впечатление, что это кто-то вырезал, потому что такие ровные края, да и форма почти как квадрат.

У собаки на теле буквально вырезан лоскут мяса. Фото: Оксана Арзамасова

Волонтеры утверждают, что собака однозначно была ручная. На ее ухе стоит специальное клеймо, да и характером она не похожа на дикую.

— Мила (так назвали собаку) очень ласковая и добрая. Она охотно идет на контакт с людьми, доверяет им, — отмечает Оксана Арзамасова. — Пойдет в руки буквально к каждому человеку. Поэтому мы и не исключаем вариант, что она пострадала от рук людей. Такие животные особенно уязвимы, ведь они не ждут от человека зла. Дикие собаки никогда бы даже близко не подошли к людям: они их боятся.

В настоящее время Мила находится в ветеринарной клинике. Собаке необходимо будет пройти длительное лечение, чтобы окончательно восстановиться.

— Врачи еще тогда сказали нам, что рана не свежая. Ей на тот момент было уже около двух недель, уже ощущался трупный запах, — вспоминает зоозащитница. — Пока ветеринары только промыли рану,скрепили края, чтобы она начала затягиваться. Собака ежедневно получает дозу антибиотиков и других необходимых препаратов. На это все тоже нужны деньги: в день у нас уходит около 1000 рублей на ее содержание и лечение. А лежать ей в клинике придется еще минимум недели две.

Волонетры утверждают, что собака очень добрая и ласковая. Фото: Оксана Арзамасова

Зоозащитники уверяют, что не намерены выпускать Милу обратно на улицу. Собака пробудет под присмотром ветеринаров, пока окончательно не поправится. После этого волонтеры планируют найти ей дом.

— Мы, конечно, можем предположить, что она была домашняя и просто сбежала. Поэтому, попробуем найти ее прежних хозяев, — утверждает Оксана Викторовна. — Если же эта идея успехом не увенчается, то будем искать собаке новый дом.

Если вы хотите помочь Миле успешно завершить свое лечение, вы можете отправить деньги на карту «Сбербанка» 4276 8440 2008 3002. Если же вы готовы не только помочь собаке здесь и сейчас, но и стать для нее новой любящей семьей, вы можете связаться с куратором Милы по номеру телефона 8-913-015-07-77.

ИСТОЧНИК KP.RU