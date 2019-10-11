Ударило током и отбросило под колеса: грузовик насмерть сбил рабочего в Новосибирске
В Кировском районе Новосибирска 11 октября произошло ДТП. Под колесами грузовика погиб рабочий. Авария попала на запись видиорегистратора одного из автомобилистов, находившихся рядом с местом произошедшего. Позже ролик попал в сеть.
— Водитель грузового «ЗИЛа», подъезжая к месту проведения работ на улице Сибиряков-Гвардейцев, 58а переехал человека, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Вероятнее всего, рабочий погиб.
В комментариях под постом многие люди отмечают, что авария произошла довольно странно, и недоумевают, как же мужчина смог оказаться под колесами автомобиля:
— «ЗИЛ» же не задом сдавал, как он его не заметил.
— Кажется, это нарушение техники безопасности.
— Ситуация крайне непонятная.
— Это просто жесть, как такое могла произойти?
— Действительно, ужасный случай, — пишут пользователи соцсетей.
Грузовик насмерть сбил рабочего в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU