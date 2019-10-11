2019-10-11T20:13:25+03:00
Происшествия

Ударило током и отбросило под колеса: грузовик насмерть сбил рабочего в Новосибирске

Видео произошедшей аварии попало в соцсети
Алена КУЛЕШОВА
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Грузовик насмерть сбил рабочего в Новосибирске. Фото: Кадр из видеоГрузовик насмерть сбил рабочего в Новосибирске. Фото: Кадр из видео
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В Кировском районе Новосибирска 11 октября произошло ДТП. Под колесами грузовика погиб рабочий. Авария попала на запись видиорегистратора одного из автомобилистов, находившихся рядом с местом произошедшего. Позже ролик попал в сеть.

— Водитель грузового «ЗИЛа», подъезжая к месту проведения работ на улице Сибиряков-Гвардейцев, 58а переехал человека, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Вероятнее всего, рабочий погиб.

В комментариях под постом многие люди отмечают, что авария произошла довольно странно, и недоумевают, как же мужчина смог оказаться под колесами автомобиля:

— «ЗИЛ» же не задом сдавал, как он его не заметил.

— Кажется, это нарушение техники безопасности.

— Ситуация крайне непонятная.

— Это просто жесть, как такое могла произойти?

— Действительно, ужасный случай, — пишут пользователи соцсетей.

Грузовик насмерть сбил рабочего в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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