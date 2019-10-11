2019-10-11T19:41:44+03:00
Общество

Дышать опасно: в Новосибирске произошел выброс вредных веществ

Причиной этого стал пожар на складе около НЗХК
Алена КУЛЕШОВА
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Жителям Калининского района советуют закрыть окна из-за вредных веществ в воздухе, образовавшихся из-за пожара на складе около НЗХК. Фото: читатель КП-НовосибирскЖителям Калининского района советуют закрыть окна из-за вредных веществ в воздухе, образовавшихся из-за пожара на складе около НЗХК. Фото: читатель КП-Новосибирск
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В Новосибирске зафиксировали высокий уровень мельчайшей пыли PM2,5, возникшей из-за пожара на складе с пухом и пером неподалеку от НЗХК. Экспериментальная базовая станция мониторинга качества воздуха «CityAir» зафиксировала выброс подобных частиц сегодня, 11 октября, в Калининском районе.

— Расстояние от нас до горящего склада почти три километра, поэтому запах здесь уже не ощущается. Но PM2.5 — это не только механическая пыль, но и частички сажи, образовавшиеся в результате пожара, — рассказывает руководитель группы моделирования «CityAir» Дмитрий Чубаров. — Мы не можем определить их химический состав, но можем однозначно посоветовать жителям Калининского района держать окна закрытыми.

Восточное направление ветра несет данные продукты горения прямо на город. Однако пугаться не стоит: на базовой станции на улице Линейной уровень загрязнения хоть и повышен, но в пределах безопасного уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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