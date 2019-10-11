Педофила, убившего школьницу, посадили в колонию на 17 лет

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-11T17:52:57+03:00

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В Новосибирске, 11 октября, завершился судебный процесс над жителем Искитимского района, обвиняемого в нескольких тяжелых преступлениях, в числе которых были сексуальные отношения с лицом, не достигшим 16 лет и убийство. Обвинительный приговор мужчине вынес Новосибирский областной суд.

— Мужчине в совокупности дали 17 лет лишения свободы, с ограничением свободы 1,5 года, — рассказала КП-Новосибирск прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова. — Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля 15-летняя сибирячка была дома у 34-летнего мужчины. Происходило все в селе Лебедевка в Новосибирской области. Мужчина и молодая девушка вместе выпивали, но закончился вечер трагически: сибиряк надругался над подростком, а потом убил девушку, когда она пригрозила пойти в полицию. Преступника не могли вычислить целый месяц, тайну хранила еще одна жертва мужчины — девочка по имени Маша. В итоге, выйти на мужчину помогли очевидцы: они сообщили, что видели Ксюшу в его машине. Сибиряк сознался в убийстве, спустя некоторое время дело было передано в суд. Удалось установить, что мужчина не насиловал девушку, поэтому приговор переквалифицировали и назанчили ему наказание по другой статье: ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

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ИСТОЧНИК KP.RU