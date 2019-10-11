2019-10-11T14:44:22+03:00
Общество

Обиделись, что закрыто: пьяные покупатели разбили входные двери в магазин

Успокаивать их пришлось сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ утихомирили дебоширов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ утихомирили дебоширов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Удачным оказалось соседство магазина «Мария-Ра» в Заельцовском районе г.Новосибирска с аптекой, которая охраняется Агентством Безопасности ГВАРДИЯ.

8 октября в 22 часа магазин, расположенный на ул. Кубовая, закрылся. А буквально через несколько минут, в двери торгового учреждения начали «ломиться» двое пьяных мужчин. Для того чтобы их впустили в уже закрывшееся заведение, они начали тарабанить по водосточным трубам, пинать входные двери, колотить по стеклам, и в итоге разбили их.

Напуганные продавцы магазина попросили работника аптеки, находящейся в этом же здании, вызвать группу быстрого реагирования. Так в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги.

На вызов был направлен ближайший экипаж ГБР. Прибывшие в течение 5 минут гвардейцы задержали нарушителей и вызвали полицию.

А спустя некоторое время к магазину подъехала еще одна группа быстрого реагирования, но теперь уже того охранного предприятия, которое обслуживает магазин.

Бойцы ГБР двух ЧОПов совместными действиями удерживали нарушителей до приезда полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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