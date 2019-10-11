В Новосибирске будут выпускать непрокисающее молоко и шоколадный творог

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-11T15:28:23+03:00

Такая технология появится к 2021 году

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В Новосибирске планируют выпускать шоколадный творог и молоко длительного хранения. Об этом сообщает издание «Деловой квартал».

В основе производства будут лежать новые технологии. Руководитель проекта «Толмачевское» Александр Кытманов, уверен, что качество всей продукции закладывается на основе ухода за животными.

— В следующем году мы планируем запустить завод по производству комбикормов — 1-2 тонны в час. К нам в апреле приезжали израильские специалисты, одобрили и подкорректировали наше производство. Мы понимаем, как кормить этих германских животных, чтобы это одновременно был и экономичный, и эффективный корм, — рассказал Александр Кытманов.

Проект реализуют в 3 этапа. Один из них уже начал свою реализацию. Модернизировали молочно-товарную ферму «Толмачевское» в селе Красноглинном.

Второй и третий этапы пройдут до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU