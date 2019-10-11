«Изо рта пошла пена»: гвардейцы спасли воровке жизнь

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-11T11:45:27+03:00

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10.10.2019г. в 9.52 час. сотрудник супермаркета, расположенного на мкр.Горский, заметил, как женщина в торговом зале спрятала в сумку бутылку водки «Талка». Нажав на тревожную кнопку, он вызвал экипаж быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Оперативно прибывшие гвардейцы задержали воровку после того, как, не рассчитавшись за товар, она прошла к выходу.

Женщину сильно трясло. Задержанная призналась, что украла бутылку для того, чтобы похмелиться, жаловалась на плохое самочувствие, головокружение, тошноту.

- Я стоял к ней спиной, когда она громко закричала и, потеряв сознание, упала на пол, - рассказал старший экипажа быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ Анатолий Волгин. – Изо рта у ней пошла пена, она начала содрогаться в конвульсиях.

Совместно с напарником Сергеем Ушаковым Анатолий Волгин стал растирать женщине кожу на висках и уши, поднес вату с нашатырем.

Когда пострадавшая очнулась, гвардейцы вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики определили, что это был приступ алкогольного абстинентного синдрома, в простонародье – похмелья. И если бы не оказанная вовремя помощь, женщина могла погибнуть. Ее экстренно госпитализировали в городскую больницу № 34.

ИСТОЧНИК KP.RU