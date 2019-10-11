2019-10-11T11:45:27+03:00
Общество

«Изо рта пошла пена»: гвардейцы спасли воровке жизнь

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ оказали первую медицинскую помощь
Поделиться:
На фото - Анатолий Волгин и Сергей Ушаков. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.На фото - Анатолий Волгин и Сергей Ушаков. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

10.10.2019г. в 9.52 час. сотрудник супермаркета, расположенного на мкр.Горский, заметил, как женщина в торговом зале спрятала в сумку бутылку водки «Талка». Нажав на тревожную кнопку, он вызвал экипаж быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Оперативно прибывшие гвардейцы задержали воровку после того, как, не рассчитавшись за товар, она прошла к выходу.

Женщину сильно трясло. Задержанная призналась, что украла бутылку для того, чтобы похмелиться, жаловалась на плохое самочувствие, головокружение, тошноту.

- Я стоял к ней спиной, когда она громко закричала и, потеряв сознание, упала на пол, - рассказал старший экипажа быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ Анатолий Волгин. – Изо рта у ней пошла пена, она начала содрогаться в конвульсиях.

Совместно с напарником Сергеем Ушаковым Анатолий Волгин стал растирать женщине кожу на висках и уши, поднес вату с нашатырем.

Когда пострадавшая очнулась, гвардейцы вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики определили, что это был приступ алкогольного абстинентного синдрома, в простонародье – похмелья. И если бы не оказанная вовремя помощь, женщина могла погибнуть. Ее экстренно госпитализировали в городскую больницу № 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умершего от рака хоккеиста Самвела Мнацяна похоронят в Омске
«Опель» остался без колеса: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Поговорим о загробном мире: в школьную программу хотят включить сотрудничество с Музеем смерти
Громыхнуло на кухне: хлопок газа напугал новосибирцев
Упитанный малыш: в зоопарке через соску выкармливают малыша кинкажу
«Чуть не задохнулся, пепел летел»: в Новосибирской области полыхает лес
Андрей Травников: карасукская Детская школа искусств переедет в новое здание
Икра и «Пармезан»: в Новосибирске поймали вора - гурмана
Был в гостях у родных: новосибирец выпал из окна с 8 этажа и погиб
«Свиньи, вы просто отвратительны»: сотрудница гипермаркета обругала в соцсетях покупателей
Альфа-Банк предлагает своим клиентам депозитные вклады с высокой ставкой
Отомстил за друга: сибиряк сжег авто гаишника, поймавшего его пьяного товарища за рулем
«Спасибо за пробку»: в Заельцовском районе столкнулись три иномарки
«Скорый» сигналил, а парнишка еще быстрее побежал»: новосибирца насмерть сбил поезд
«Столб дыма видно отовсюду»: хозяйственный корпус горит в Новосибирске
Погода на выходные в Новосибирске: будет тепло и солнечно
«Галкин, ты ли это?»: парень в смешном шарфе повеселил пассажиров метро
Больной или наркоман? Сибиряк устроил странные танцы возле полиции