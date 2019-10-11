2019-10-11T11:35:19+03:00
Происшествия

«Опель» остался без колеса: в Новосибирске столкнулись две иномарки

Произошедшую аварию активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В результате ДТП автомобиль лишился колеса. Фото: "АСТ-54"В результате ДТП автомобиль лишился колеса. Фото: "АСТ-54"
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Днем 11 октября в Железнодорожном районе произошла авария. В результате ДТП хэтчбек лишился колеса.

— Напротив дома №5 на улице Железнодорожной столкнулись хэтчбек «Opel Astra» и универсал «Toyota Altezza», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — От удара Опелю вдавило левый борт, вырвало левое заднее и повредило правое заднее колесо.

Тойота буквально лишилась передней части и покрышки на одном из колес. А по следам от покрышек, которые остались на асфальте, можно предположить, что один из автомобилей развернуло. Информации о пострадавших не поступало.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей удивились тому, что на таком спокойном участке дороге могло случиться ДТП:

— Дорога в этом месте широкая и спокойная. Да и движение не слишком бурное. Как так можно?

— Да и машина тоже неплохая, хоть и не новая.

— Автомобиль хороший в аварии пострадал, — пишут люди.

"Опель" остался без колеса в ДТП в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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