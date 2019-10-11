«Опель» остался без колеса: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Днем 11 октября в Железнодорожном районе произошла авария. В результате ДТП хэтчбек лишился колеса.
— Напротив дома №5 на улице Железнодорожной столкнулись хэтчбек «Opel Astra» и универсал «Toyota Altezza», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — От удара Опелю вдавило левый борт, вырвало левое заднее и повредило правое заднее колесо.
Тойота буквально лишилась передней части и покрышки на одном из колес. А по следам от покрышек, которые остались на асфальте, можно предположить, что один из автомобилей развернуло. Информации о пострадавших не поступало.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей удивились тому, что на таком спокойном участке дороге могло случиться ДТП:
— Дорога в этом месте широкая и спокойная. Да и движение не слишком бурное. Как так можно?
— Да и машина тоже неплохая, хоть и не новая.
— Автомобиль хороший в аварии пострадал, — пишут люди.
"Опель" остался без колеса в ДТП в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU