Поговорим о загробном мире: в школьную программу хотят включить сотрудничество с Музеем смерти

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-11T11:34:16+03:00

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Новосибирский Музей смерти пытается включиться в школьную образовательную программу. Для этого они проводят культурно-патриотические мероприятия. Об этом сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Департамент образования мэрии Новосибирска распространил по школам распоряжение, в котором говорилось о сотрудничестве с музеем погребальной культуры. Музей хочет привести на своей площадке ряд мероприятий — открыть выставку «Чернобыль», запустить проект «Вставай страна огромная» , посвященный Великой Отечественной войне.

Такое известие всколыхнуло социальные сети. Общественники не довольны, что такие мероприятия будут проводить в столь трагическом антураже. Эксперты же высказывают другую точку зрения.

— Сейчас модно искать какие-то новые ощущения, вызывающие неизведанные эмоции, даже страх, смешанный с любопытством, — считает психолог-консультант Анна Веселина. — Мне кажется, что посещение Музея смерти — это где-то рядом с этим. Хотя, конечно, есть в таких экскурсиях и некий познавательный смысл — дети узнают о погребальной культуре в других странах.

Эксперты уверены, что в знакомстве детей со смертью нет ничего криминального. Главное, это правильно преподнести.

ИСТОЧНИК KP.RU