2019-10-11T12:48:07+03:00
Происшествия

Громыхнуло на кухне: хлопок газа напугал новосибирцев

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области
Алена КУЛЕШОВА
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Произошел хлопок газо-воздушной смеси в жилом доме в новосибирской области. Фото: ГУ МЧС по НСОПроизошел хлопок газо-воздушной смеси в жилом доме в новосибирской области. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Днем, 11 октября, Чановском районе Новосибирской области в селе Тибесское произошел хлопок газо-воздушной смеси в трехлитровом газовом баллоне. Инцидент произошел в квартире в одном из двухэтажных восьмиквартирных домов в селе.

— На кухне в квартире на первом этаже в 2-этажном 8-ми квартирном доме. Произошел хлопок газо-воздушной смеси, сам баллон остался целым, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — В результате происшествия разрушений и пострадавших нет, возгорания не произошло.

Напомним, Газовоздушная смесь (ГВС) — смесь горючего газа с воздухом, в которой содержание горючего газа соответствует концентрационному пределу распространения пламени, то есть находится в интервале от НКПР (нижнего концентрационного предела распространения пламени) до ВКПР (верхнего концентрационного предела распространения пламени).

ИСТОЧНИК KP.RU

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