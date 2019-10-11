Упитанный малыш: в зоопарке через соску выкармливают малыша кинкажу
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило искусственно выкармливают детеныша кинкажу. Самка не смогла самостоятельно заботиться о малыше, поэтому «под свое крыло» малыша взяли зоотехники и ветеринары.
— Малыш родился 26 августа. У молодой самки не было молока, поэтому выкармливаем его искусственно. Мы даем ему через соску смесь, разработанную для щенков. Конечно, это не мамино молоко, но состав подходит для малышей этого вида, — рассказала заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.
Для фотографий детеныш любит покривляться. Фото: Новосибирский зоопарк.
Кинкажу живут в новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году.
Специалисты уверяют, что сейчас детеныш кинкажу растет, набирает вес и развивается. для малыша сделали лежак из меховой шапки, но сейчас он там уже не помещается.
ИСТОЧНИК KP.RU