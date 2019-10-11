2019-10-11T10:02:35+03:00
Дом. Семья

Упитанный малыш: в зоопарке через соску выкармливают малыша кинкажу

Мама не смогла кормить малыша молоком
Анна ПАШАГИНА
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Малыш спит в шапке. Фото: Новосибирский зоопарк.Малыш спит в шапке. Фото: Новосибирский зоопарк.
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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило искусственно выкармливают детеныша кинкажу. Самка не смогла самостоятельно заботиться о малыше, поэтому «под свое крыло» малыша взяли зоотехники и ветеринары.

— Малыш родился 26 августа. У молодой самки не было молока, поэтому выкармливаем его искусственно. Мы даем ему через соску смесь, разработанную для щенков. Конечно, это не мамино молоко, но состав подходит для малышей этого вида, — рассказала заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.

Для фотографий детеныш любит покривляться. Фото: Новосибирский зоопарк.

Для фотографий детеныш любит покривляться. Фото: Новосибирский зоопарк.

Кинкажу живут в новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году.

Специалисты уверяют, что сейчас детеныш кинкажу растет, набирает вес и развивается. для малыша сделали лежак из меховой шапки, но сейчас он там уже не помещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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