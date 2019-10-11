2019-10-11T08:10:01+03:00
Происшествия

Икра и «Пармезан»: в Новосибирске поймали вора - гурмана

Его задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
Поделиться:
Вор-гурман украл из магазина деликатесы. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Вор-гурман украл из магазина деликатесы. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

9 октября в 18.19 час. в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из супермаркета готовой еды, расположенного на ул. Кирова в Октябрьском районе.

Группа быстрого реагирования, оперативно прибывшая в магазин, выяснила, что молодой человек пытался украсть деликатесы. Для хищения он выбрал баночку красной икры, сливочный крем и кусок сыра «Пармезан».

Сумма ущерба могла составить 700 рублей, но преступные действия гурмана были замечены работниками магазина. Они нажали тревожную кнопку и вызвали ГБР.

Бойцы ГВАРДИИ задержали воришку и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Громыхнуло на кухне: хлопок газа напугал новосибирцев
Упитанный малыш: в зоопарке через соску выкармливают малыша кинкажу
«Чуть не задохнулся, пепел летел»: в Новосибирской области полыхает лес
Андрей Травников: карасукская Детская школа искусств переедет в новое здание
Был в гостях у родных: новосибирец выпал из окна с 8 этажа и погиб
«Свиньи, вы просто отвратительны»: сотрудница гипермаркета обругала в соцсетях покупателей
Альфа-Банк предлагает своим клиентам депозитные вклады с высокой ставкой
Отомстил за друга: сибиряк сжег авто гаишника, поймавшего его пьяного товарища за рулем
«Спасибо за пробку»: в Заельцовском районе столкнулись три иномарки
«Скорый» сигналил, а парнишка еще быстрее побежал»: новосибирца насмерть сбил поезд
«Столб дыма видно отовсюду»: хозяйственный корпус горит в Новосибирске
Погода на выходные в Новосибирске: будет тепло и солнечно
«Галкин, ты ли это?»: парень в смешном шарфе повеселил пассажиров метро
Больной или наркоман? Сибиряк устроил странные танцы возле полиции