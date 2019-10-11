Икра и «Пармезан»: в Новосибирске поймали вора - гурмана

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-11T08:10:01+03:00

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9 октября в 18.19 час. в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из супермаркета готовой еды, расположенного на ул. Кирова в Октябрьском районе.

Группа быстрого реагирования, оперативно прибывшая в магазин, выяснила, что молодой человек пытался украсть деликатесы. Для хищения он выбрал баночку красной икры, сливочный крем и кусок сыра «Пармезан».

Сумма ущерба могла составить 700 рублей, но преступные действия гурмана были замечены работниками магазина. Они нажали тревожную кнопку и вызвали ГБР.

Бойцы ГВАРДИИ задержали воришку и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU