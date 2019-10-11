Икра и «Пармезан»: в Новосибирске поймали вора - гурмана
9 октября в 18.19 час. в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из супермаркета готовой еды, расположенного на ул. Кирова в Октябрьском районе.
Группа быстрого реагирования, оперативно прибывшая в магазин, выяснила, что молодой человек пытался украсть деликатесы. Для хищения он выбрал баночку красной икры, сливочный крем и кусок сыра «Пармезан».
Сумма ущерба могла составить 700 рублей, но преступные действия гурмана были замечены работниками магазина. Они нажали тревожную кнопку и вызвали ГБР.
Бойцы ГВАРДИИ задержали воришку и передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU