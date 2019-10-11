2019-10-11T07:39:59+03:00
Происшествия

Был в гостях у родных: новосибирец выпал из окна с 8 этажа и погиб

Что стало причиной ЧП, неизвестно
Татьяна СОЛОВОВА
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Спасти погибшего новосибирца не удалось. Фото: «Инцидент Новосибирск».Спасти погибшего новосибирца не удалось. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Ночью в пятницу, 11 октября, ЧП произошло на улице Хилокской в Ленинском районе: там из окна дома №16 выпал мужчина.

- Мужчина, гостивший у родственников, выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Обстоятельства выясняются, - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск». - От полученных травм он скончался.

В соцсетях обсуждают произошедшее и пытаются понять, что стало причиной ЧП:

- Наверное, был пьян.

- И опять выпал.Или вышел из окна?

- Странно как то ночью выпасть, может помогли?

- Разборки продолжаются.

Берегите себя и своих близких, - пишут комментаторы.

Теперь во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям: они выясняют причины случившего.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования семье погибшего новосибирца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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