«Свиньи, вы просто отвратительны»: сотрудница гипермаркета обругала в соцсетях покупателей

СЕГОДНЯ 06:24 2019-10-11T06:24:59+03:00

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Скандальный пост сотрудницы гипермаркета появился в группе «Сплетни Новосибирска»: в нем сибирячка, не стесняясь в выражениях, хамит покупателям:

- Вот вы выплескиваете свой негатив на кассе: вам все не так - то ценник не так стоит, то товар не можете найти. Пишите жалобы ,портите настроение работникам, - рассуждает девушка. - А теперь посмотрите на себя: вы просто отвратительны! Ночью мы ходим собирать товар, разбросанный по залу. Неужели сложно донести до кассы и там оставить? Вы когда берете товар, вы же думаете, что вы его возьмете, а не через 3 минуты бросите в другом ряду. я понимаю у нас работа такая выставлять товар по местам, но нафига бросать мясо, молоко в тех отделах, где тепло? товар же пропадает!

Но на этом девушка не остановилась, и дальше прошлась по клиентам еще круче:

- Вы, покупатели, ещё и свиньи, причём жадные свиньи. Столько съеденного и надкусанного товара мы находим! Это говорит о вашей культуре! Причём много продуктов из детского отдела: вы какой пример подаете детям? Игрушки украдены, косметику с отдела в сумку - вроде это моя и была. А потом, когда к вам охрана подходит на кассе, вы начинаете сдавать заднюю Отвечайте за свои поступки, будьте честны по отношению к окружающим.

Вот, что ей отвечают в комментариях новосибирцы:

- Работа с людьми подразумевает железные нервы. Если покупатели раздражают, надо искать другую работу!

- А как дети травятся продуктами с переклеенной датой? А мясо тухлое вымачивать в жидком дыму? А гирьки на весах, на весовом товаре? Продукты на полу валяются на складах? Так что каков привет, таков и ответ, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU