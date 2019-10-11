Отомстил за друга: сибиряк сжег авто гаишника, поймавшего его пьяного товарища за рулем
История эта началась еще 20 августа: именно тогда два пьяных друга на авто ехала по городу Куйбышеву.
- В какой-то момент 28-летний водитель не справился с управлением, и «Лифан» съехал в кювет, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Сотрудники ГИБДД, которые приехали на место аварии, саму машину там не обнаружили.
Зато через некоторое время эта иномарка выехала им прямо навстречу. Водитель легковушки попытался скрыться, но полицейские устроили погоню и задержали его.
Вот только 21-летнему парню, который был пассажиром этого авто, видимо, такое завершение погони не понравилось. И он решил отомстить за друга.
- Парень подошел к автомобилю «Лада Приора», принадлежавшему полицейскому, облил его горючей жидкостью и поджог, - продолжают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - А после скрылся с места происшествия.
Теперь ему за поджог чужого имущества грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU