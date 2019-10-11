Отомстил за друга: сибиряк сжег авто гаишника, поймавшего его пьяного товарища за рулем

СЕГОДНЯ 05:51 2019-10-11T05:51:52+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

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История эта началась еще 20 августа: именно тогда два пьяных друга на авто ехала по городу Куйбышеву.

- В какой-то момент 28-летний водитель не справился с управлением, и «Лифан» съехал в кювет, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Сотрудники ГИБДД, которые приехали на место аварии, саму машину там не обнаружили.

Зато через некоторое время эта иномарка выехала им прямо навстречу. Водитель легковушки попытался скрыться, но полицейские устроили погоню и задержали его.

Вот только 21-летнему парню, который был пассажиром этого авто, видимо, такое завершение погони не понравилось. И он решил отомстить за друга.

- Парень подошел к автомобилю «Лада Приора», принадлежавшему полицейскому, облил его горючей жидкостью и поджог, - продолжают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - А после скрылся с места происшествия.

Теперь ему за поджог чужого имущества грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU