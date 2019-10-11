«Спасибо за пробку»: в Заельцовском районе столкнулись три иномарки

СЕГОДНЯ 05:25 2019-10-11T05:25:05+03:00

По словам очевидцев, пострадал один из водителей

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В пятницу, 11 октября, серьезная авария произошла в Заельцовском районе: там столкнулись сразу три иномарки.

- На улице Кедровой, при выезде с территории ландшафтного питомника, не смогли разъехаться внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и седаны Toyota Camry и Geely MK, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - В результате Geely оказался зажат между двумя автомобилями.

От удара Toyota у Land Cruiser Prado Прадо и Toyota Camry пострадала передняя часть, а вот китайский седан сдавило с двух сторон. Сейчас на месте ДТП работают полиция и «Скорая помощь»: помощь врачей все же понадобилась одному из водителей. А в соцсетях тем временем новосибирцы обсуждают произошедшую аварию:

- Торопыги встретились!

- Спасибо за пробку!

- Разъехались, надеюсь? - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU