«Спасибо за пробку»: в Заельцовском районе столкнулись три иномарки
В пятницу, 11 октября, серьезная авария произошла в Заельцовском районе: там столкнулись сразу три иномарки.
- На улице Кедровой, при выезде с территории ландшафтного питомника, не смогли разъехаться внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и седаны Toyota Camry и Geely MK, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - В результате Geely оказался зажат между двумя автомобилями.
От удара Toyota у Land Cruiser Prado Прадо и Toyota Camry пострадала передняя часть, а вот китайский седан сдавило с двух сторон. Сейчас на месте ДТП работают полиция и «Скорая помощь»: помощь врачей все же понадобилась одному из водителей. А в соцсетях тем временем новосибирцы обсуждают произошедшую аварию:
- Торопыги встретились!
- Спасибо за пробку!
- Разъехались, надеюсь? - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU