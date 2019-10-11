«Скорый» сигналил, а парнишка еще быстрее побежал»: новосибирца насмерть сбил поезд

СЕГОДНЯ 04:54 2019-10-11T04:54:05+03:00

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Утром в пятницу, 11 октября, в Ленинском районе случилась трагедия: там на железнодорожной станции «Западная площадка» погиб человек.

- На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Новосибирцы, которые стали очевидцами ЧП, рассказывают в соцсетях, что произошло на станции:

- Был свидетелем этой картины: стоял на переезде. Скорый несся со стороны Омска, перед переездом сигналил в гудок, Так этот парнишка прям под гудок ещё быстрее побежал под поезд: видать, бежал на авось, - пишет пользователь Анатолий Семчук.

Новосибирцы в комментариях пытаются разобраться, что стало причиной ЧП:

- Неудивительно. Хожу на работу через этот переезд, и каждый день в шоке. Пригородный придёт и не успеет уйти - едет встречный поезд. Им орут, и поезд сигналит, но, видимо, думают, что бессмертные,

- Если смерть человека не убедительна то что ещё надо чтобы построили надземный переход? – спрашивают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU