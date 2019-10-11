2019-10-11T04:22:26+03:00
Происшествия

«Столб дыма видно отовсюду»: хозяйственный корпус горит в Новосибирске

К счастью, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Дым хорошо виден во всем городе.Дым хорошо виден во всем городе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Утром в пятницу, 11 октября, ЧП произошло на правом берегу в Новосибирске: там в Железнодорожном районе на улице Понтонной, 22/1 загорелся хозяйственный корпус. Об этом очевидцы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

- Столб дыма от пожара жители города могли наблюдать с разных частей города. Сейчас пожарные вскрывают кровлю, находившийся на объекте охранник не пострадал, - сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

К счастью, в пожаре никто из рабочих не пострадал. Теперь сотрудникам МЧС предстоит выяснить причины возгорания в хозяйственном корпусе и все обстоятельства произошедшего ЧП.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем ЧП, увидели что-то необычное или смешное, то присылайте свои фотографии и рассказы на наш редакционный Whats App 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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