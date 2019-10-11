«Столб дыма видно отовсюду»: хозяйственный корпус горит в Новосибирске

СЕГОДНЯ 04:22 2019-10-11T04:22:26+03:00

Дым хорошо виден во всем городе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Утром в пятницу, 11 октября, ЧП произошло на правом берегу в Новосибирске: там в Железнодорожном районе на улице Понтонной, 22/1 загорелся хозяйственный корпус. Об этом очевидцы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

- Столб дыма от пожара жители города могли наблюдать с разных частей города. Сейчас пожарные вскрывают кровлю, находившийся на объекте охранник не пострадал, - сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

К счастью, в пожаре никто из рабочих не пострадал. Теперь сотрудникам МЧС предстоит выяснить причины возгорания в хозяйственном корпусе и все обстоятельства произошедшего ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU